Кличко сообщил о новом попадании в Южный мост в Киеве
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Виталий Кличко сообщил о новом попадании в Южный мост в Киеве. По словам мэра украинской столицы, экстренные службы уже направляются к переправе.
«Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак противника сейчас закрыт для движения автотранспорта и метро», — написал Кличко.
Удары по мостовой инфраструктуре Киева резко участились 1–2 октября. 1 октября два российских беспилотника попали в районе опор Южного моста через Днепр, по которому проходит в том числе зелёная линия метро; первоначальный осмотр не выявил критических повреждений, и наземное движение удалось восстановить, однако движение поездов ограничили. Позднее последовал новый удар, а в ночь на 2 октября Южный мост вновь подвергся атаке. Утром 2 октября переправу полностью закрыли в обоих направлениях, на мосту Метро оставили одну полосу с левого на правый берег, а на мосту Патона ограничили движение с правого берега на левый. Reuters сообщал, что целью серии ударов стали ключевые переправы через Днепр, включая Южный мост и мост Патона. Ограничения серьёзно осложнили сообщение между левобережной и правобережной частями Киева и привели к перенаправлению общественного транспорта на другие мосты.
Ранее Life.ru писал, что из-за ситуации с переправами власти Киева решили экстренно созвать городской Совет обороны. Участникам предстояло оценить состояние повреждённых сооружений и определить порядок движения по мостам на ближайшую неделю.
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