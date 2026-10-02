Кличко сообщил о новом попадании в Южный мост в Киеве

Удары по мостовой инфраструктуре Киева резко участились 1–2 октября. 1 октября два российских беспилотника попали в районе опор Южного моста через Днепр, по которому проходит в том числе зелёная линия метро; первоначальный осмотр не выявил критических повреждений, и наземное движение удалось восстановить, однако движение поездов ограничили. Позднее последовал новый удар, а в ночь на 2 октября Южный мост вновь подвергся атаке. Утром 2 октября переправу полностью закрыли в обоих направлениях, на мосту Метро оставили одну полосу с левого на правый берег, а на мосту Патона ограничили движение с правого берега на левый. Reuters сообщал, что целью серии ударов стали ключевые переправы через Днепр, включая Южный мост и мост Патона. Ограничения серьёзно осложнили сообщение между левобережной и правобережной частями Киева и привели к перенаправлению общественного транспорта на другие мосты.