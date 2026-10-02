В Киеве парализовало движение после перекрытия мостов через Днепр

Автомобильное движение на основных магистралях Киева к вечеру 2 октября оказалось практически парализовано на фоне ограничений на мостах через Днепр. О масштабных пробках и переполненном общественном транспорте сообщило украинское издание «Общественное».

На опубликованных кадрах с левого берега видны протяжённые заторы. Часть пассажиров выходит из транспорта и пытается пересечь Днепр пешком — аналогичную ситуацию фиксировали и другие украинские СМИ.

Проблемы с движением начались утром после ограничений сразу на нескольких переправах. Южный мост полностью закрыли для автомобилей и метро, на мосту Метро ограничивали проезд в сторону правого берега, а на мосту Патона утром также действовали ограничения.

К вечеру власти Киева сообщили о новом порядке движения во время воздушной тревоги: Южный мост остаётся полностью закрытым, по Дарницкому разрешён проезд по одной полосе с правого на левый берег, а на мосту Метро и Подольском переходе перекрывается движение с левого берега на правый.

На фоне транспортного коллапса резко выросла стоимость такси. По данным украинских СМИ, поездка между двумя берегами в отдельные часы могла стоить более 1,5 тыс. гривен.

Проблемы с переправами начались ещё 1 октября после ударов по Южному мосту. Киевские власти сообщали, что взрывы произошли в районе опорной части сооружения, из-за чего временно останавливали движение поездов зелёной ветки метро и наземного транспорта; первоначальная проверка критических повреждений не выявила. После новых атак в ночь на 2 октября Южный мост полностью закрыли для автомобилей и метро, на мосту Метро и мосту Патона ввели ограничения, а часть автобусных маршрутов перенаправили через Дарницкий мост. К вечеру городские власти оставили Южный мост закрытым и созвали Совет обороны Киева, чтобы определить дальнейшую схему движения и дождаться экспертных заключений о состоянии конструкции.