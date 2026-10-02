В Киеве закрыли последний работающий мост

В Киеве во время воздушной тревоги перекрыли Дарницкий мост — он был последней из переправ, по которой ещё разрешалось движение. Об этом сообщает Insider.UA.

«Все мосты в Киеве на время тревоги теперь, похоже, закрывают», — говорится в сообщении. К

Исходя из обнародованных местными жителями в Сети материалов, на мостовых переправах уже наблюдаются значительные скопления транспорта. В то же время столичные власти официального подтверждения данным об ограничении движения пока не давали.

Транспортная обстановка в Киеве накалилась из-за проблем с мостами. Как ранее информировал Life.ru, ночная атака вынудила власти ввести ограничения на трёх днепровских переправах: Южный мост был закрыт полностью, а на Патоновском и Метро пришлось изменить маршруты. Стоит отметить, что Южный мост уже останавливал работу ранее — после взрывов около его опор. Поскольку эта переправа совмещает автотрассу и ветку метро, соединяющие два берега Днепра, трудности коснулись и водителей, и пассажиров общественного транспорта. Результатом стал настоящий коллапс: часть маршрутов пришлось пустить в объезд через другие мосты, а цены на такси через реку, по данным Life.ru, взлетали до 2300 гривен.