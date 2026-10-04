МО РФ назвало террористическим ударом атаку ВСУ на жилые кварталы Белгорода
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Минобороны России назвало ночной удар ВСУ по жилым кварталам Белгорода заведомо террористическим. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.
«Наконец, минувшей ночью киевским режимом был нанесён заведомо террористический удар по жилым кварталам города Белгород, где нет никаких военных объектов», — заявили в министерстве.
По данным Минобороны, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Повреждения получили многоквартирные дома, частные домовладения и автомобили.
Ранее Life.ru рассказывал, что при вечерней атаке беспилотников на Белгород пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика госпитализировали с осколочными ранениями ног, а 16-летнего подростка — с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Губернатор Александр Шуваев утром 4 октября также сообщил, что в больнице скончалась женщина, тяжело раненная во атаки.
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