Шесть человек, включая троих детей, пострадали при атаке БПЛА на Белгород

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке беспилотников на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

В детскую областную клиническую больницу доставили четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика с осколочными ранениями ног. Ещё один пострадавший — 16-летний юноша. У него диагностировали проникающие ранения грудной клетки и живота, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Троих взрослых также госпитализировали с различными травмами. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

После детонации беспилотников загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали возгорания. Кроме того, повреждения получили пять частных и два многоквартирных дома. Оперативные службы продолжают уточнять последствия атаки.

Ранее российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников самолётного типа. Атака продолжалась 12 часов — с 20:00 2 октября до 08:00 следующего дня. Дроны сбивали над 14 регионами России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. В военном ведомстве отмечали, что беспилотники заходили сразу с нескольких направлений.