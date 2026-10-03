Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 22:53

Шесть человек, включая троих детей, пострадали при атаке БПЛА на Белгород

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке беспилотников на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

В детскую областную клиническую больницу доставили четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика с осколочными ранениями ног. Ещё один пострадавший — 16-летний юноша. У него диагностировали проникающие ранения грудной клетки и живота, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Троих взрослых также госпитализировали с различными травмами. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

После детонации беспилотников загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали возгорания. Кроме того, повреждения получили пять частных и два многоквартирных дома. Оперативные службы продолжают уточнять последствия атаки.

Осколками стекла ранило людей: что известно о ночной атаке БПЛА на Калугу
Осколками стекла ранило людей: что известно о ночной атаке БПЛА на Калугу

Ранее российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников самолётного типа. Атака продолжалась 12 часов — с 20:00 2 октября до 08:00 следующего дня. Дроны сбивали над 14 регионами России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. В военном ведомстве отмечали, что беспилотники заходили сразу с нескольких направлений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar