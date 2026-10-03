Наши зенитчики безжалостно истребили две сотни вражеских БПЛА над регионами России

Минувшей ночью дежурные расчёты противовоздушной обороны отразили колоссальный налёт противника. Зенитчикам удалось перехватить и ликвидировать сразу 218 вражеских аппаратов самолётного типа.

Массированная атака продолжалась на протяжении двенадцати часов подряд — с восьми вечера 2 октября до восьми утра 3 октября. Воздушное нападение охватило четырнадцать субъектов страны, а также морские рубежи.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 2 октября текущего года до 08:00 мск 3 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — заявили в оборонном ведомстве.

Ударные дроны пытались прорвать защитный заслон сразу с нескольких направлений. Основная масса летательных средств была своевременно обнаружена радиолокационными станциями ещё на дальних подступах к важным объектам.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области системы противовоздушной обороны за ночь сбили более 110 украинских дронов. БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском, а также в девяти районах области.