Более 110 БПЛА ВСУ уничтожили 2 октября в Ростовской области

Более 110 беспилотников уничтожили за сутки в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, прямо сейчас силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку на регион.

БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском, а также в девяти районах области: Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском и Боковском.

Падение обломков привело к двум возгораниям. В Чертковском районе загорелась сухая трава, пожар уже ликвидирован.

В Шолоховском районе после падения БПЛА возник лесной пожар. Его также потушили. По данным губернатора, в обоих случаях никто не пострадал.

Ранее один человек был госпитализирован после массированной атаки БПЛА Вооружённых сил Украины на промышленную инфраструктуру Волгоградской области. В многоквартирном доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда возникло возгорание. Пожар удалось локализовать. На месте продолжают работать оперативные службы. Жителей дома, где после атаки беспилотников произошло возгорание, разместили в пункте временного размещения.