В Волгограде открыли ПВР после возгорания дома из-за атаки БПЛА ВСУ

В Волгограде жителей дома, где после атаки беспилотников произошло возгорание, разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

ПВР открыли на базе школы № 31. Там подготовили спальные места и горячее питание. Пожар к настоящему моменту локализован, на месте продолжают работать оперативные службы.

Ранее в Волгограде после массированной атаки БПЛА ВСУ на промышленную инфраструктуру в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда возникло возгорание. Пожар удалось локализовать, один человек был госпитализирован. Оперативным службам и муниципальным властям поручено устранить последствия произошедшего.