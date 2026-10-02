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Опубликовано 2 октября, 04:23

В Волгограде открыли ПВР после возгорания дома из-за атаки БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Волгограде жителей дома, где после атаки беспилотников произошло возгорание, разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

ПВР открыли на базе школы № 31. Там подготовили спальные места и горячее питание. Пожар к настоящему моменту локализован, на месте продолжают работать оперативные службы.

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Ранее в Волгограде после массированной атаки БПЛА ВСУ на промышленную инфраструктуру в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда возникло возгорание. Пожар удалось локализовать, один человек был госпитализирован. Оперативным службам и муниципальным властям поручено устранить последствия произошедшего.

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Тимур Хингеев
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