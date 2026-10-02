В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом, один человек ранен

Один человек госпитализирован после массированной атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на промышленную инфраструктуру Волгоградской области. В многоквартирном доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда возникло возгорание, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Пожар удалось локализовать. На месте продолжают работать оперативные службы.

По словам главы региона, атака была направлена на промышленную инфраструктуру области. Специалисты проводят обследование территорий, чтобы уточнить характер и объём повреждений.

Оперативным службам и муниципальным властям поручено устранить последствия произошедшего. Также в регионе привели в готовность пункты временного размещения.

Ранее Life.ru сообщал о четырёх мирных жителях, пострадавших при атаках в Белгородской области. В селе Тулянка Валуйского округа беспилотник атаковал «газель», после чего две женщины самостоятельно обратились в больницу с осколочными и минно-взрывной травмами. Ещё два человека пострадали в Шебекино