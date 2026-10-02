В ДНР сообщили о двух раненых при атаках БПЛА ВСУ 1 октября

Два мирных жителя получили ранения в результате атак БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) по населённым пунктам ДНР. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В Новосёловке Волновахского муниципального округа пострадал мужчина 1945 года рождения. В селе Бугас ранения получил 33-летний водитель легкового автомобиля.

По данным управления на 23:00 1 октября, в результате атак также повреждены два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, повреждения получили школьный автобус, микроавтобус, два грузовика и легковой автомобиль.

Ранее Life.ru сообщал о четырёх мирных жителях, пострадавших при атаках в Белгородской области. В селе Тулянка Валуйского округа беспилотник атаковал «газель», после чего две женщины самостоятельно обратились в больницу с осколочными и минно-взрывной травмами. Ещё два человека пострадали в Шебекино при детонации взрывного устройства: мужчина получил осколочные ранения живота и ноги, женщина — ног. Обоим потребовалась медицинская помощь в местной больнице. Шебекинский округ в сентябре неоднократно подвергался атакам беспилотников.