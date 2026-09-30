Оперштаб: Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Четыре мирных жителя пострадали при атаках в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Тулянка Валуйского округа беспилотник атаковал «Газель». После произошедшего две женщины самостоятельно обратились в Валуйскую центральную районную больницу. У одной из них диагностировали слепые осколочные ранения кисти и коленного сустава. Вторая получила минно-взрывную травму. После оказания медицинской помощи обеих отпустили домой.

У одной из пострадавших диагностировали слепые осколочные ранения кисти и коленного сустава. Вторая получила минно-взрывную травму. После оказания медицинской помощи обеих отпустили домой.

Ещё два человека пострадали в Шебекино в результате детонации взрывного устройства. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и ноги, женщина — осколочные ранения ног.

Обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь в местной больнице, уточнили в региональном оперштабе.

Шебекинский округ в сентябре неоднократно подвергался атакам беспилотников. 25 сентября Life.ru сообщал о ранении 39-летнего мужчины после удара дрона по автомобилю в Шебекине. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали у него осколочные ранения лица.