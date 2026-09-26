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Опубликовано 25 сентября, 22:09

Курянин пострадал при атаке дрона на автомобиль в Шебекино Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

39-летний курянин получил осколочные ранения при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн у себя в канале на платформе MAX.

По словам главы региона, беспилотник атаковал машину, в которой находился мужчина. После случившегося курянин самостоятельно обратился за медицинской помощью в Курскую областную больницу.

Врачи диагностировали у него слепые осколочные ранения лица. Госпитализация мужчине не потребовалась, медики будут наблюдать его амбулаторно.

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Ранее Life.ru писал, что мужчина и женщина погибли при ударе FPV-дрона по автомобилю в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области. В тот же день ещё одна смертельная атака произошла в Волоконовском округе. В районе посёлка Пятницкое беспилотник ударил по грузовому автомобилю: водитель погиб на месте, ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения.

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Виталий Приходько
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