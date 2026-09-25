Минобороны: Силы ПВО за день уничтожили 55 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ вечером 25 сентября.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск.

Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Днём ранее, 24 сентября, Минобороны сообщало об уничтожении 34 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря. Ещё одна крупная атака произошла в ночь на 20 сентября: по данным мэра Москвы Сергея Собянина, российские силы на разных рубежах отразили более 1,6 тысячи БПЛА, около 450 из них — на подлёте к столице. Несколько дронов достигли территории НПЗ, ещё один попал в жилой дом.