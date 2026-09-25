ПВО России за неделю сбила 8 ракет «Фламинго» и 6011 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6011 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 25 сентября.

Кроме того расчёты ПВО перехватили 34 управляемые авиационные бомбы и 12 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны также привели общую статистику с начала специальной военной операции. За это время уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 245 120 беспилотных летательных аппаратов. В перечне ведомства также значатся 672 зенитных ракетных комплекса, 31 022 танка и другие боевые бронированные машины, 1780 боевых машин реактивных систем залпового огня. Кроме того, российские войска, уничтожили 36 555 орудий полевой артиллерии и миномётов и 72 803 единицы специальной военной автомобильной техники.

Неделей ранее Life.ru писал, что российская ПВО сбила четыре ракеты «Фламинго» и 5673 украинских беспилотника. Тогда Минобороны также сообщало о перехвате 48 управляемых авиабомб и 14 снарядов HIMARS.