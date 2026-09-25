Новости СВО 25 сентября: ВС РФ взяли Светлую Долину, ВСУ бегут из Доброполья, «Волчанский котёл» сжимается, США ставят условия Зеленскому Оглавление Харьковская область 25 сентября: освобождены Бузово и Хижняково Запорожская область 25 сентября: Светлая Долина взята «Востоком» Сумская область 25 сентября: кризис личного состава ВСУ ДНР 25 сентября: ВСУ отступили из Доброполья Карта СВО на 25 сентября 2026 года Три условия для мира на Украине: США представили свой план Армия России освободила Бузово и Хижняково в Харьковской области, выбила ВСУ из Доброполья, переговоры Москвы и Киева могут пройти в Абу-Даби, США назвали Зеленскому три условия для мирного урегулирования — дайджест на 25 сентября 2026 год Армия России окружила ВСУ в ДНР и Харьковской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Харьковская область 25 сентября: освобождены Бузово и Хижняково

ВС РФ освободили в Харьковской области Бузово и Хижняково. Группировка «Север» продолжает зачистку «Волчанского котла». Российские военные отмечают, что ситуация для украинских подразделений усугубляется, поэтому им лучше сдаться в плен.

— От Бузово до Хижняково — около пяти километров по прямой. Между двумя населённиками расположено село Резниково, в котором сосредоточен крупный гарнизон ВСУ. Ликвидация этого укрепрайона, по сути, рассечёт «котёл» на северо-востоке Харьковщины на три части, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Запорожская область 25 сентября: Светлая Долина взята «Востоком»

В Запорожской области под контроль России перешла Светлая Долина. Канал «Воин DV» заявляет, что группировка «Восток» расширяет плацдарм для продолжения наступления. На этом участке воюет 36-я гвардейская бригада ВС РФ.

— В ходе напряжённых и продолжительных боёв воины-забайкальцы установили контроль над крупным участком обороны противника, включая сам населённый пункт. Потери противника составили до роты живой силы из состава 82-й ОДШБр ВСУ, — говорится в публикации «Воин DV».

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают технику ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область 25 сентября: кризис личного состава ВСУ

Армия России наступает на нескольких участках в Сумской области. Бои идут в районе Хотени, Кияницы, Малой Рыбицы, Марьино. На границе с Курской областью «северяне» продвигаются у Толстодубово и Уланово. ВС РФ атакуют противника у Степок.

— Украинское командование перебросило в Сумскую область несколько единиц бронетехники. Большинство из них восстановленные после ремонта. Вероятнее всего, ВСУ будут задействовать их на закрытых огневых позициях в обороне, компенсируя недостаток живой силы, — сообщили в группировке «Север».

Российские войска за сутки боёв в Сумской области ликвидировали свыше 150 украинских военных, а также уничтожили САУ 2С3 «Акация», миномёт, станцию РЭБ «Нота», автомобили, БПЛА и НРТК. В районе села Битица операторы БПЛА поразили вражеский склад со снарядами для реактивных систем залпового огня.

— Координаты были получены разведчиками «северян», после чего FPV расчета 83-й ОДШБр филигранно проник внутрь через брешь и разорвался прямо на снарядах к РСЗО, — рассказали в «Севере».

ДНР 25 сентября: ВСУ отступили из Доброполья

Группировка «Центр» выбила противника из села Доброполье. Одновременно с этим продолжается наступление на одноимённый город. Здесь украинские подразделения находятся в окружении.

— Доброполье представляет собой мощный укреплённый район ВСУ, который противник использовал для нанесения ударов во фланг и тыл нашей «Южной» группировки войск, наступающей на Дружковку. Наряду с этим Доброполье — важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области, — объяснили в Министерстве обороны значение города.

В оборонном ведомстве отметили, что противник пытается прорваться из окружения, но все попытки не имеют успеха. Украинские военные, бывавшие в Доброполье, жалуются на проникновение российских бойцов в город.

— Инфильтрация достаточно глубокая — вплоть до тыловых окраин и Святогоровки. Они пока не проявляли себя активно — в том смысле, что не пытались штурмовать, но за последний месяц ситуация с инфильтрацией существенно ухудшилась, — рассказал журналистам украинский военнослужащий, воевавший на этом направлении.

Карта СВО на 25 сентября 2026 года

Группировка «Север» заняла Бузово и Хижняково в Харьковской области. Фото © Telegram / divgen

Три условия для мира на Украине: США представили свой план

Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что администрация президента США Дональда Трампа добивается прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, возобновления безопасного вывоза зерна по Чёрному морю, а также продвигает идею встречи представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Переговоры могут пройти в Абу-Даби или Майами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Кремль готов к мирному урегулированию.

— Что касается прекращения огня, мы ещё раз повторяем: мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что именно нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию. Это наша позиция не претерпела никаких изменений, — отметил Песков.

При этом Зеленский отвергает договорённости, достигнутые во время переговоров в Анкоридже. По ним Украина признавала суверенитет России над Крымом, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями.

Авторы Даниил Черных