За день системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 34 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Также их уничтожали над акваторией Чёрного моря.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 244 беспилотника самолётного типа.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.