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Регион
Опубликовано 24 сентября, 17:53

За день системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 34 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Также их уничтожали над акваторией Чёрного моря.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 244 беспилотника самолётного типа.

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Матвей Константинов
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