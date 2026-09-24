Зеленский: После войны я хочу жить так, чтобы никто не хотел меня убить

Владимир Зеленский заявил, что после окончания конфликта и завершения президентской работы хотел бы продолжить жить на Украине и свободно ходить по улицам, не сталкиваясь с ненавистью или угрозами. Об этом он рассказал в интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмме Такер.

По словам Зеленского, для него вопрос заключается не столько в будущем уважении со стороны граждан, сколько в возможности остаться жить в своей стране.

«Чтобы никто не хотел тебя убить и не ненавидел тебя», — сказал он, описывая желаемую жизнь после ухода с поста.

Комик-президент также признал, что за годы конфликта допустил множество ошибок. Конкретные решения, которые он считает ошибочными, в этой части беседы Зеленский не назвал.

Интервью состоялось в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН после переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Среди других тем стороны обсуждали поставки вооружений, украинскую ПВО и ситуацию перед зимним периодом.

Ранее Зеленский признался в ухудшении самочувствия якобы из-за постоянного стресса и большого числа принимаемых решений.