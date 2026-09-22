Параноидальная симптоматика: Нарколог раскрыл препараты, вызвавшие припадок у Зеленского

Эпилептический припадок у Владимира Зеленского мог произойти на фоне отмены противосудорожных или спиртосодержащих препаратов, а также на фоне приёма психоактивных веществ. Об этом Life.ru рассказал врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев.

«В чём конкретная причина приступа эпилепсии — никто не знает. Но это либо отмена препарата, либо продолжительный приём других», — подчеркнул Казанцев.

По словам врача, судороги в отдельных случаях могут появляться при резкой отмене препаратов, обладающих противосудорожным и обезболивающим действием. Аналогичную реакцию, отметил он, способно вызвать и прекращение употребления некоторых спиртосодержащих лекарств. Кроме того, виной могут быть и психостимуляторы.

На фоне употребления психостимуляторов обостряется параноидальная симптоматика: бред преследования, воздействия, отношения. Это их обычная история. Человеку становится страшно, он убегает, либо нападает, что мы довольно часто встречаем у людей, которые это употребляют. Судорожные припадки на отмене бывают редко. Алексей Казанцев Нарколог

По словам Казанцева, длительное употребление психоактивных веществ в принципе способно приводить к тяжёлым последствиям для нервной системы, включая энцефалопатию. В состоянии выраженного психоза или мании человек также может совершать опасные для себя поступки.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что на прошлой неделе ему потребовалась помощь после эпилептического припадка. В тот момент бывший комик кричал, что все «хотят его убить».