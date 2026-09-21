«Он орал, его откачивали»: У Зеленского случилось нечто похожее на приступ эпилепсии

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что на прошлой неделе ему потребовалась помощь после эпилептического припадка. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«В прошлый понедельник Владимира Зеленского откачивали. У него произошло нечто похожее на эпилептический припадок. Он был чрезвычайно разгневан и испуган бегством генпрокурора Кравченко. Не знаю, дошли ли до Зеленского слухи о его возможном сотрудничестве с американцами», — написала она.

В тот момент бывший комик кричал, что все «хотят его убить». Кроме того, Мендель подчеркнула, что такое состояние психики вызывает сомнения в способности Зеленского управлять страной.

Напомним, бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко не вернулся на работу после пятидневной зарубежной командировки, официально завершившейся 18 сентября. По документам поездку оформили как командировку во Францию для участия в слушаниях парламентской сети ПАСЕ по украинским детям. Однако ни сам Кравченко, ни представители его ведомства в заседании участвовать не должны были.