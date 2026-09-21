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Регион
Опубликовано 21 сентября, 17:21

«Он орал, его откачивали»: У Зеленского случилось нечто похожее на приступ эпилепсии

Мендель заявила, что Зеленского пришлось откачивать после бегства Кравченко

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что на прошлой неделе ему потребовалась помощь после эпилептического припадка. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«В прошлый понедельник Владимира Зеленского откачивали. У него произошло нечто похожее на эпилептический припадок. Он был чрезвычайно разгневан и испуган бегством генпрокурора Кравченко. Не знаю, дошли ли до Зеленского слухи о его возможном сотрудничестве с американцами», — написала она.

В тот момент бывший комик кричал, что все «хотят его убить». Кроме того, Мендель подчеркнула, что такое состояние психики вызывает сомнения в способности Зеленского управлять страной.

Мендель в интервью рассказала о проблемах с наркотиками у Зеленского
Мендель в интервью рассказала о проблемах с наркотиками у Зеленского

Напомним, бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко не вернулся на работу после пятидневной зарубежной командировки, официально завершившейся 18 сентября. По документам поездку оформили как командировку во Францию для участия в слушаниях парламентской сети ПАСЕ по украинским детям. Однако ни сам Кравченко, ни представители его ведомства в заседании участвовать не должны были.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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