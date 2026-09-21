Экс-генпрокурор Украины Кравченко так и не вернулся из зарубежной командировки

Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко не вернулся на работу после пятидневной зарубежной командировки, которая официально закончилась 18 сентября. В Офисе генпрокурора не знают, находится ли он сейчас на территории страны и где именно может быть.

«Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко — 18 сентября. По состоянию на 14:00 21 сентября он на работу в Офис генерального прокурора не прибыл», — сообщила «Украинской правде» пресс-секретарь ведомства Марьяна Гайовская.

Несмотря на увольнение с должности генпрокурора, Кравченко продолжает числиться прокурором Офиса генпрокурора. При этом сведений о его нынешнем местонахождении или возможном обращении за политическим убежищем у ведомства нет.

Кравченко выехал за границу в ночь на 14 сентября. По документам поездку оформили как пятидневную командировку во Францию для участия в слушаниях парламентской сети ПАСЕ по украинским детям. Однако представитель ассамблеи сообщил, что ни сам Кравченко, ни представители его ведомства в заседании участвовать не должны были.

Тем временем издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в юридических кругах утверждает, что 17 сентября бывший генпрокурор находился в Вене и общался с адвокатами о возможном обустройстве за границей. Среди рассматриваемых вариантов источники СМИ называли обращение за политическим убежищем. Независимого подтверждения этой информации нет.

Ранее Life.ru сообщал, что Кравченко оформил пятидневную командировку в Париж на фоне конфликта с украинскими антикоррупционными органами и подготовки его увольнения.