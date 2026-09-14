УП: Генпрокурор Украины Кравченко уехал в Париж на пять дней

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну и отправился в Париж на фоне конфликта с антикоррупционными органами и подготовки Верховной рады к голосованию по его увольнению. По документам поездка оформлена как пятидневная служебная командировка, сообщает «Украинская правда».

Как следует из копии приказа от 13 сентября, Кравченко должен принять участие в слушаниях парламентской сети ПАСЕ, посвящённых украинским детям и вопросам международной ответственности. Генпрокурор планировал добираться до Франции на автомобиле.

Командировка рассчитана на пять суток начиная с 13 сентября. Расходы на поездку, согласно документу, должны взять на себя организаторы мероприятия. В Офисе генерального прокурора информацию о служебной поездке подтвердили.

Сам Кравченко также заявил, что находится за границей по работе. По его словам, во время поездки запланированы встречи с международными партнёрами, которым он намерен изложить свою позицию относительно ситуации вокруг украинских антикоррупционных органов.

При этом журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил, что Кравченко пересёк украинско-польскую границу через пункт пропуска «Шегини» в ночь на 14 сентября. По его данным, жена генпрокурора уехала с Украины ещё 12 сентября через Молдавию.

Отъезд произошёл в крайне напряжённый для Кравченко момент. 7 сентября он подал заявление об отставке после расследования НАБУ и САП вокруг предполагаемой схемы покровительства мошенническим колл-центрам в структурах Офиса генпрокурора. Сам Кравченко свою причастность к возможным нарушениям отрицает и называл решение об уходе политическим.

14 сентября ситуация получила новое развитие. Владимир Зеленский внёс в Верховную раду представление об увольнении Кравченко. Профильный парламентский комитет уже поддержал документ, а голосование в зале запланировано на 15 сентября.

В тот же день Кравченко сообщил о подписании подозрения директору НАБУ Семёну Кривоносу. В НАБУ заявили, что официально такое подозрение руководителю бюро не вручали, и назвали происходящее продолжением давления на независимые антикоррупционные органы. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов охарактеризовал происходящее вокруг генпрокурора как ненормальное и наносящее ущерб имиджу страны.