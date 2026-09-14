Три квартиры и Mercedes: Раскрыты активы сбежавшего в Польшу генпрокурора Украины

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, покинувший страну на фоне громкого коррупционного скандала, за два года задекларировал доходы примерно на 38 млн рублей. Об этом сообщает SHOT, изучивший сведения о его имуществе.

По данным Telegram-канала, среди задекларированных активов Кравченко и связанных с ним членов семьи фигурировали недвижимость и автомобиль Mercedes-Benz C250 2013 года. Часть объектов недвижимости была приобретена уже после начала СВО в 2022 году.

Украинские СМИ ранее обращали внимание, что состав имущества в декларации Кравченко за 2025 год изменился по сравнению с предыдущим годом. В частности, из неё исчезли некоторые объекты, принадлежавшие его бывшей супруге Елене Шкробанец, включая 90-метровую квартиру в Киеве и Mercedes-Benz.

Кравченко уехал из Незалежной после скандальной операции «Карфаген», которую провели антикорруционные органы САП и НАБУ. Фото © Telegram / SHOT

Отдельно украинские паблики утверждают, что Кравченко может быть связан с особняком площадью около 300 квадратных метров в Козине под Киевом.

Скандал вокруг Офиса генпрокурора разгорелся после операции НАБУ и САП «Карфаген». 4 сентября антикоррупционные органы провели обыски и задержали Сергея Кропиву и Елизавету Ивахненко. Позже суд избрал им меры пресечения. Сам Кравченко обвинений по этому делу не получил. На фоне противостояния с антикоррупционными структурами он подал заявление об отставке, а 14 сентября Зеленский направил в Верховную раду представление о его увольнении.

Кравченко тем временем покинул Украину и уехал в Польшу. Его жена выехала из страны раньше: украинский журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что она пересекла границу 12 сентября.