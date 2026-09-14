Генпрокурор Украины Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле

Подавший в отставку генпрокурор Руслан Кравченко ночью выехал за пределы страны на служебном автомобиле. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Генпрокурор Кравченко ночью выехал за границу на служебном авто», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на должность генерального прокурора Украины называют председателя комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Кандидатуру депутата от фракции «Слуга народа» сейчас обсуждают на высшем государственном уровне.