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Опубликовано 14 сентября, 08:10

Генпрокурор Украины Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле

Обложка © Wikipedia / Mateusz Gieryga

Обложка © Wikipedia / Mateusz Gieryga

Подавший в отставку генпрокурор Руслан Кравченко ночью выехал за пределы страны на служебном автомобиле. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Генпрокурор Кравченко ночью выехал за границу на служебном авто», — говорится в материале.

«Только один выход»: Зеленский в ярости приказал Раде вышвырнуть генпрокурора, посмевшего тронуть НАБУ
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Ранее сообщалось, что одним из претендентов на должность генерального прокурора Украины называют председателя комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Кандидатуру депутата от фракции «Слуга народа» сейчас обсуждают на высшем государственном уровне.

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Милена Скрипальщикова
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