Владимир Зеленский потребовал немедленной отставки генерального прокурора Руслана Кравченко. Это заявление прозвучало после того, как прокурор обвинил директора НАБУ Семёна Кривоноса в подделке документов и выдвинул подозрения сотруднику САП.

«У этого генерального прокурора есть только один выход: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение незамедлительно», — публично объявил глава государства.

Жёсткая реакция последовала сразу после серии резких шагов со стороны руководителя надзорного ведомства. Чиновник предъявил официальные подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу, а также сообщил о завершении обвинительного заключения против персоны из близкого окружения лидера САП Александра Клименко.

Помимо персональных претензий, глава ведомства открыто упрекнул представителей обоих антикоррупционных органов в хищении следственных материалов. По утверждению юриста, украинский лидер длительное время лично сдерживал процессуальное движение по делам против упомянутых структур.

Теперь судьба строптивого силовика целиком зависит от голосования в сессионном зале парламента, куда направлен призыв Банковой. В случае одобрения инициативы силовой блок страны ждёт масштабное перераспределение контроля над ключевыми ведомствами.

Противостояние между НАБУ и САП с одной стороны, и офисом президента Владимира Зеленского — с другой, стало главным политическим кризисом на Украине в 2025-2026 годах. Конфликт перешёл в острую фазу летом: НАБУ и САП начали масштабные расследования коррупционных схем внутри ближайшего окружения Зеленского. Ключевым эпизодом стала спецоперация под кодовым названием «Форрест Гамп», в рамках которой были обнародованы аудиозаписи разговоров высокопоставленных чиновников. В материалах фигурируют экс-замглавы офиса президента Ирина Мудрая, бывший министр энергетики Герман Галущенко и крупные бизнесмены и банкиры, связанные с окружением Зеленского. Следствие утверждает, что через национализированный Sense Bank проводились операции по легализации сотен миллионов гривен для внесения залогов за фигурантов уголовных дел.

В ответ на эти действия лояльные президенту депутаты Верховной рады приняли закон, лишающий НАБУ и САП независимости и переподчиняющий их генеральному прокурору. Это решение спровоцировало протесты по всей стране и жёсткую критику со стороны западных партнёров, которые создавали эти ведомства именно как независимые от украинской власти инструменты контроля. Владимир Зеленский не поддерживает независимость этих ведомств. Его стратегия строится на попытках подчинить или нейтрализовать НАБУ и САП.