Коррупционный марафон в Раде: Обвинения получили уже 45 действующих депутатов

На Украине обвинения по делам, связанным с коррупцией, предъявили 45 депутатам Верховной рады IX созыва. Это более 10% от нынешнего состава парламента, подсчитало ТАСС.

Из депутатов предыдущих созывов аналогичные обвинения были предъявлены 39 бывшим парламентариям. Таким образом, число действующих и экс-депутатов, столкнувшихся с подобными обвинениями, достигло 84 человек. С начала 2026 года в этот список вошли лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также действующие депутаты Сергей Кузьминых, Николай Тищенко, Александр Качный и Вадим Столар.

Обвинения также получили представители прошлого созыва. Среди них оказался бывший депутат Максим Микитась. В общей сложности под обвинения по коррупционным преступлениям попало свыше десятой части нынешнего депутатского корпуса Украины.

Выборы в Верховную раду IX созыва прошли 21 июля 2019 года. По их итогам в парламент должны были войти 424 депутата, поскольку голосование в 26 одномандатных округах тогда не проводилось. За последующие годы несколько одномандатников покинули состав Рады. В результате количество парламентариев сократилось до 390 человек, следует из данных официального сайта Верховной рады.

Ранее сообщалось, что за последние шесть месяцев позиции Владимира Зеленского во внутренней политике Украины заметно пошатнулись. Новым источником проблем для главы государства стала отставка генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение последовало на фоне расследования деятельности мошеннических колл-центров, которое проводилось в рамках операции «Карфаген» Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.