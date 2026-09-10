Гнилые тылы: Власть Зеленского зашаталась на фоне череды громких антикоррупционных дел

За последние полгода внутриполитические позиции Владимира Зеленского заметно ослабли. Очередным «ударом в спину» стала отставка генпрокурора Руслана Кравченко на фоне расследования о деятельности мошеннических колл-центров в ходе операции «Карфаген» НАБУ и САП.

Её провели утром 4 сентября. Одним из фигурантов стал замглавы Офиса генпрокурора Сергей Крапива, которого задержали во Львове. По версии следствия, он мог быть связан с сетью колл-центров, а также организовывал ремонт в доме Кравченко.

Сам генпрокурор после обысков отправился в Офис президента, где, как утверждает РИА Новости, провёл сутки. Отдельной проблемой остаются мошеннические колл-центры. По данным, приведённым в материале агентства, украинцы потеряли из-за них около 1,1 млрд гривен в 2024 году и 1,4 млрд — в 2025-м. При этом «Украинская правда» утверждала, что около 500 таких центров могли работать под покровительством Генпрокуратуры.

Расследования затронули и других представителей украинской власти. В частности, по обвинению в коррупции был задержан бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, под следствием оказалась Юлия Стефанишина, а СМИ писали о возможных претензиях к Арахамии.

Политолог Константин Бондаренко считает, что Зеленский теряет контроль над страной. Эксперт Денис Денисов, напротив, отмечает, что расследования НАБУ и САП сами по себе не доказывают целенаправленную кампанию против главы киевского режима, хотя и могут создать базу для его возможного отстранения.

Ранее в Верховной раде раскрыли имя следующего фигуранта расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. ПО словам нардепа Анны Скороход, речь идёт о замглавы офиса Владимира Зеленского Олеге Татарове, курирующий как раз силовые структуры, отвечающие за борьбу с воровством в Незалежной.