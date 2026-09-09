В Раде назвали следующую цель НАБУ в окружении Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит дело против заместителя главы офиса Владимира Зеленского Олега Татарова. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью журналистке Лане Шевчук.

Парламентария спросили, кто из представителей окружения Зеленского может следующим попасть в поле зрения антикоррупционных органов. Скороход предположила, что речь пойдёт о Татарове, а также допустила интерес к главе офиса Зеленского Кириллу Буданову*.

«Следующий будет Татаров, возможно и Буданов*. Думаю, Татаров, ставлю на него», — сказала депутат.

По утверждению Скороход, существуют люди, которые заключили соглашение и дают показания против Татарова. Других подробностей она не привела.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию «Карфаген», в ходе которой была разоблачена преступная организация, занимавшаяся «крышеванием» сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества. По данным следствия, организатором группировки выступил заместитель руководителя департамента Офиса генпрокурора Сергей Крапива, действовавший под покровительством некоего «Шефа», которым, как предполагается, мог быть генеральный прокурор Руслан Кравченко. На фоне этого громкого скандала и проведённых обысков, в том числе в кабинете и доме Кравченко, он объявил о своей отставке, назвав это политическим решением и категорически отрицая свою причастность к преступной схеме.

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