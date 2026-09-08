Боец ВСУ исчез после публикаций о коррупции и издевательствах в полку «Скала»

Семья демобилизованного военнослужащего Владимира Соломина из Полтавы попросила депутата Верховной рады помочь выяснить его судьбу. По словам родственников, мужчина исчез после публикации роликов о коррупции и издевательствах в полку «Скала». Об этом сообщает РИА «Новости», ознакомившееся с обращением его сестры Елены Кривицкой.

В письме на имя парламентария Андрея Боляха женщина заявила о предполагаемом похищении брата. Соломин, имеющий третью группу инвалидности, рассказывал о нарушениях в воинской части № 4862, относящейся к 425-му отдельному штурмовому полку.

После публикаций ему, как утверждает сестра, начали поступать угрозы. Несмотря на это, бывший военнослужащий выпустил новое обращение и пообещал продолжить рассказывать о происходящем.

19 января 2025 года жена Соломина нашла его пустую машину возле дома. Телефон мужчины был выключен. В ночь на следующий день родственники получили голосовое сообщение: он сообщил, что уехал на Донбасс снимать репортаж о подразделении, и обещал вернуться через два-три дня.

Затем в сети появились видео, на которых Соломин отказывался от прежних обвинений. По утверждению семьи, на записях были заметны следы побоев. Ролики публиковались с 20 по 22 января, после чего полноценное общение прекратилось — от мужчины приходили лишь короткие сообщения.

В опубликованном фрагменте обращения нет сведений о результатах поисков. Обстоятельства предполагаемого похищения и связь исчезновения с видеопубликациями изложены со слов родственников.

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