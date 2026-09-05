Принуждал оказывать интим: Бежавшая из Запорожья медсестра рассказала о зверствах в ВСУ

Медсестра Елена Коваль назвала причины, по которым она покинула подразделение ВСУ практически сразу после подписания контракта. По её словам, командир по имени Давид намеревался заставить её не только выполнять медицинскую работу, но и готовить для него, жить рядом с ним и оказывать интимные услуги. Об этом Коваль рассказала ТАСС.

Командир познакомился с женщиной в пункте вербовки в ДК Металлургов в Запорожье. Когда представители воинской части приехали выбирать кандидатов, Давид поинтересовался, умеет ли Елена ставить капельницы и подключать венозный катетер. Получив утвердительный ответ, он заявил, что забирает её в свое подразделение.

О дополнительных условиях Коваль узнала во время следующей встречи. Командир сообщил ей, что она должна будет готовить еду и жить в отдельной комнате неподалеку от него.

«Я ему задаю вопрос: а контракт что, предполагает оказание интимных услуг? И через пару фраз он мне пишет: «А что, ты маленький ребенок?» Ну, мол, этого не понимаешь. И всё. И я поняла, что я попала», — рассказала Коваль.

После этого медсестра в одиночку за два дня преодолела 54 километра пешком через линию боестолкновения и добралась до подконтрольной России части Запорожской области. По её словам, на службу в ВСУ она согласилась под давлением на прежней работе — из-за низкой зарплаты, постоянной критики, переработок и психологического давления.