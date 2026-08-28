В полку ВСУ «Скала» появились подразделения из экс-заключённых женщин
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В Харьковской области в составе украинского полка «Скала» появились женские подразделения, сформированные из бывших заключённых. Речь идёт о взводах, которые вошли в отряды «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
Утверждается, что часть набранных женщин ранее отбывала наказание за особо тяжкие преступления. Конкретное число военнослужащих и обстоятельства их зачисления в подразделения не приводятся. 425-й отдельный штурмовой полк участвует в боевых действиях сразу на трёх направлениях — Сумском, Харьковском и Донецком.
Ранее замкомандира штурмовой роты группировки войск «Центр» с позывным Граф заявил, что женщины участвовали в боевых действиях в составе подразделения БПЛА Вооружённых сил Украины «Птицы Мадьяра» в районе Матяшево в ДНР.
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