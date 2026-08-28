Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 01:18

В полку ВСУ «Скала» появились подразделения из экс-заключённых женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

В Харьковской области в составе украинского полка «Скала» появились женские подразделения, сформированные из бывших заключённых. Речь идёт о взводах, которые вошли в отряды «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Утверждается, что часть набранных женщин ранее отбывала наказание за особо тяжкие преступления. Конкретное число военнослужащих и обстоятельства их зачисления в подразделения не приводятся. 425-й отдельный штурмовой полк участвует в боевых действиях сразу на трёх направлениях — Сумском, Харьковском и Донецком.

Группу наёмников ВСУ сожгли у купянских лесов, которые они «захватили»
Группу наёмников ВСУ сожгли у купянских лесов, которые они «захватили»

Ранее замкомандира штурмовой роты группировки войск «Центр» с позывным Граф заявил, что женщины участвовали в боевых действиях в составе подразделения БПЛА Вооружённых сил Украины «Птицы Мадьяра» в районе Матяшево в ДНР.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar