Женщины участвовали в боевых действиях в составе подразделения БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» в районе Матяшево в ДНР. Об этом рассказал замкомандира штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ группировки войск «Центр» с позывным Граф.

«У них вот сейчас «Мадьяры» на нашем направлении, женщины — тоже «Мадьяры», — приводит слова военнослужащего ТАСС.