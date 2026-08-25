В районе Матяшево заметили женщин в составе «Птиц Мадьяра» ВСУ
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Женщины участвовали в боевых действиях в составе подразделения БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» в районе Матяшево в ДНР. Об этом рассказал замкомандира штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ группировки войск «Центр» с позывным Граф.
«У них вот сейчас «Мадьяры» на нашем направлении, женщины — тоже «Мадьяры», — приводит слова военнослужащего ТАСС.
Российские войска 20 августа сообщили об освобождении Николайполья и Матяшево в Донецкой Народной Республике. Матяшево находится южнее Доброполья. В этом районе наступление ведут подразделения группировки войск «Центр».
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