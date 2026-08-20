ВС России освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
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Российские войска освободили населённые пункты Николайполье и Матяшево в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 августа сообщило Министерство обороны РФ.
Николайполье находится на направлении Дружковки и Константиновки. В последние недели этот населённый пункт неоднократно упоминался в сводках российского военного ведомства в связи с действиями Южной группировки войск.
Матяшево расположено южнее Доброполья. В этом районе наступательные действия ведут подразделения группировки войск «Центр». Ещё 19 августа Минобороны сообщало об ударах по формированиям ВСУ в районе населённого пункта.
Таким образом, российские подразделения продолжили продвижение сразу на двух участках в ДНР. Подробности боёв за Николайполье и Матяшево военное ведомство пока не привело.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Водянского в ДНР подразделениями группировки «Центр».
Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска за неделю установили контроль сразу над восемью населёнными пунктами в зоне СВО, в том числе Петровкой и Новониколаевкой в ДНР.
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