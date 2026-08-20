Российские войска освободили населённые пункты Николайполье и Матяшево в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Николайполье находится на направлении Дружковки и Константиновки. В последние недели этот населённый пункт неоднократно упоминался в сводках российского военного ведомства в связи с действиями Южной группировки войск.

Матяшево расположено южнее Доброполья. В этом районе наступательные действия ведут подразделения группировки войск «Центр». Ещё 19 августа Минобороны сообщало об ударах по формированиям ВСУ в районе населённого пункта.

Таким образом, российские подразделения продолжили продвижение сразу на двух участках в ДНР. Подробности боёв за Николайполье и Матяшево военное ведомство пока не привело.

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Водянского в ДНР подразделениями группировки «Центр».