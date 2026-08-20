Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 09:12

ВС России освободили Николайполье и Матяшево в ДНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска освободили населённые пункты Николайполье и Матяшево в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Николайполье находится на направлении Дружковки и Константиновки. В последние недели этот населённый пункт неоднократно упоминался в сводках российского военного ведомства в связи с действиями Южной группировки войск.

Матяшево расположено южнее Доброполья. В этом районе наступательные действия ведут подразделения группировки войск «Центр». Ещё 19 августа Минобороны сообщало об ударах по формированиям ВСУ в районе населённого пункта.

Таким образом, российские подразделения продолжили продвижение сразу на двух участках в ДНР. Подробности боёв за Николайполье и Матяшево военное ведомство пока не привело.

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Водянского в ДНР подразделениями группировки «Центр».

Новости СВО 20 августа: ВС РФ взяли Водянское и Малую Токмачку, разгром 50-й бригады ВСУ под Могрицей, заявление Путина об атаках
Новости СВО 20 августа: ВС РФ взяли Водянское и Малую Токмачку, разгром 50-й бригады ВСУ под Могрицей, заявление Путина об атаках

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска за неделю установили контроль сразу над восемью населёнными пунктами в зоне СВО, в том числе Петровкой и Новониколаевкой в ДНР.

Больше оперативных сообщений о ходе боевых действий и продвижении российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar