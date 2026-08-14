Минобороны России отчиталось об успехах российских войск за последнюю неделю. Так, под контроль взято восемь населённых пунктов. В частности, за прошедшие сутки наши бойцы освободили Новониколаевку в ДНР.

Группировка «Север» освободила Водяное, Ивановку и Щербаковку в Харьковской области. Южная группировка заняла Васютинское (ДНР), а группировка «Центр» — Торецкое, Петровку и Новониколаевку (ДНР). Кроме того, подразделения «Востока» взяли под контроль Новое Поле в Запорожской области.

Также российские военные уничтожили два морских буксира в акватории Чёрного моря. Удар был нанесён вечером 13 августа юго-западнее Николаева по судам, сопровождавшим транспорт с западным вооружением для ВСУ.