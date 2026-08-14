Минобороны России опубликовало в официальном Telegram-канале сообщение с намёком на возможные действия в отношении Украины в зимний период.

Публикацию сопроводили изображением с подписью: «Как снег на голову. Зимой вам будет «заморозка».

Конкретных планов или деталей ведомство в сообщении не раскрыло. При этом публикация прозвучала на фоне прежних заявлений Минобороны о ситуации с украинской энергетической инфраструктурой в холодный сезон.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил украинские власти в проблемах с портовой инфраструктурой и сокращении экспорта. По его словам, Киев теперь предлагает прекратить обстрелы судов в Чёрном море, хотя ранее, как отметил Соскин, «не думали» о последствиях таких действий.