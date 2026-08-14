Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 07:49

«Как снег на голову»: Минобороны России пообещало Украине «заморозку»

Минобороны России намекнуло на «заморозку» Украины зимой

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны России опубликовало в официальном Telegram-канале сообщение с намёком на возможные действия в отношении Украины в зимний период.

Публикацию сопроводили изображением с подписью: «Как снег на голову. Зимой вам будет «заморозка».

Конкретных планов или деталей ведомство в сообщении не раскрыло. При этом публикация прозвучала на фоне прежних заявлений Минобороны о ситуации с украинской энергетической инфраструктурой в холодный сезон.

«Россия в любом случае победит»: Экс-подполковник США предупредил о тяжёлой зиме
«Россия в любом случае победит»: Экс-подполковник США предупредил о тяжёлой зиме

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил украинские власти в проблемах с портовой инфраструктурой и сокращении экспорта. По его словам, Киев теперь предлагает прекратить обстрелы судов в Чёрном море, хотя ранее, как отметил Соскин, «не думали» о последствиях таких действий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar