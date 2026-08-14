Ни одна американская система ПВО, по мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, не сможет гарантировать Киеву безопасность этой зимой.

«Все американские перехватчики PAC3 не смогли бы обеспечить безопасность украинского неба этой зимой», — написал он в соцсети X.

Дэвис заявил, что дальнейшие поставки западного оружия Украине могут привести к большим потерям среди украинцев. По его мнению, продолжение такой политики лишь увеличит число погибших.

«Россия в любом случае победит. Единственное, что ещё предстоит определить, — насколько высока будет конечная цена для нас», — подытожил бывший американский военный.

Ранее Зеленский попросил США передать Украине 5% запасов ракет-перехватчиков для Patriot, заявив, что этого хватит для подготовки к зиме. По его словам, сейчас у Киева около 1% от американского запаса, а передача 10% позволила бы перехватывать все баллистические ракеты.