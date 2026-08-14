Лёд даже на телевизорах: В Германии предупредили Украину о ещё более суровой зиме

Предстоящая зима может оказаться для Украины самой тяжёлой за всё время конфликта, а дефицит электроэнергии грозит сделать некоторые крупные города непригодными для жизни. Такой прогноз приводит немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание обращает внимание на состояние украинской энергосистемы перед наступлением холодов. По оценке автора материала, ситуация этой зимой рискует оказаться ещё сложнее, чем год назад.

«Прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах, где температура опускалась до −10 °C – на телевизорах в украинских гостиных буквально образовывался лёд. В этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни», – говорится в публикации.

Berliner Zeitung также пишет, что с приближением зимы Владимир Зеленский выглядит всё более удручённым. Издание связывает это не только с энергетическими проблемами, но и со сложностями с получением дальнейшей западной помощи.

В частности, автор статьи указывает на ситуацию вокруг новых денежных траншей и поставок американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. На этом фоне энергетический кризис становится ещё одним серьёзным вызовом для Киева перед наступлением холодов.

Ранее Life.ru писал, что в Европе уже опасаются новой волны украинских беженцев предстоящей зимой. Чешское издание Lidovky предупреждало: проблемы с энергетикой могут заставить большое число людей отправиться в страны ЕС, которые не готовы к такому сценарию ни материально, ни политически. По данным Евростата, ещё в марте 2026 года в Европе находились 4,33 миллиона украинских беженцев.