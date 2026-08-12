В Киеве готовят списки маломобильных жителей для возможной эвакуации к зиме

Киевские власти начали уточнять данные о маломобильных жителях, которым зимой может понадобиться временный переезд при длительном отсутствии отопления. Речь прежде всего идёт об одиноких пожилых, инвалидах и семьях с детьми с инвалидностью, сообщила заместитель председателя городской администрации Марина Хонда. Подготовку таких перечней городские власти подтверждали ещё в июле, пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам Хонды, одна из проблем проявилась минувшей зимой: у социальных служб не всегда были актуальные сведения о том, где фактически находятся люди, которым может потребоваться помощь. Сейчас районные службы обновляют такие данные. На начало июля власти уже выявили более тысячи маломобильных киевлян, которые не находились под постоянным сопровождением социальных центров, но в критической ситуации могли нуждаться во временном перемещении.

Параллельно мэрия подбирает места, где людей смогут разместить, если их дома надолго останутся без тепла. При этом о массовой эвакуации всего города речи не идёт — готовятся варианты именно для наиболее уязвимых категорий населения. Ранее КГГА также сообщала о подготовке социальных учреждений к длительным отключениям электричества и другим чрезвычайным ситуациям.

«Когда у нас будут утверждены все перечни, мы обязательно будем предлагать их людям», — сказала Хонда.

Ранее майор ВСУ Маркиян Лопачак призвал жителей крупных городов на Украине на зиму перебираться в сельскую местность из-за риска перебоев со светом и отоплением. Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в конце июля назвал предстоящий холодный сезон самым сложным с 2022 года и говорил, что энергосистема страны не справляется с нагрузкой.