В Купянском районе Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали элитное подразделение иностранных наёмников, которое хвасталось о «захвате» лесных массивов, но не сумело до них добраться. Данную информацию передаёт телеграм-канал SHOT.

Элитную группу наемников ВСУ сожгли у купянских лесов. Видео © Telegram /SHOT

Речь идёт о бойцах 23-го отдельного штурмового полка «Р.У.Г», входящего в корпус «Хартия» Национальной гвардии Украины. Это формирование действует в Харьковской области больше года и укомплектовано в основном выходцами из латиноамериканских государств.

Элитную группу наемников ВСУ сожгли у купянских лесов. Фото © Telegram /SHOT

Группа пыталась маневрировать в окрестностях Двуречной и доложила командованию, что заняла 7,5 квадратного километра лесополосы. Однако кадры объективного контроля показывают иную картину. Бойцы 68-й мотострелковой дивизии вовремя засекли передвижение противника вдоль лесного массива и начали наносить удары с помощью FPV-дронов.

Некоторые наёмники пытались притвориться мёртвыми, но это не спасло их от последующего стрелкового боя. В результате часть группы была уничтожена, остальные сложили оружие и сдались в плен. В телефоне одного из ликвидированных обнаружили снимки, на которых боевики позируют с флагами Колумбии. Также в составе подразделения находились бразильцы.

Ранее сообщалось, что в рядах Вооружённых сил Украины сейчас воюют около 14 тысяч иностранных наёмников, примерно половина из которых — граждане Колумбии. При этом проку от этих бойцов немного. Основная часть латиноамериканцев сосредоточена на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также в Николаеве и Одессе. Вербовка ведётся под видом выгодных контрактов с высокими зарплатами и лёгкими условиями. В действительности ситуация оказывается противоположной: наёмники несут большие потери, многих ликвидируют почти сразу после прибытия на Украину.