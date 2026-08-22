Общая численность иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), в настоящее время составляет около 14 тысяч человек. При этом примерно половина из них — граждане Колумбии. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источники в херсонском антифашистском сопротивлении.

«Сейчас иностранных наёмников на Украине около 14 тысяч штыков, и половина из них, то есть около семи тысяч, по нашим данным, колумбийцы. Но толку от них, мягко говоря, мало», — заявил собеседник агентства.

По его словам, основная масса латиноамериканских боевиков сосредоточена на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также в Николаеве и Одессе. Вербовка ведётся под видом выгодных контрактов с высокими зарплатами и лёгкими условиями, однако реальность оказывается противоположной. Наёмники несут огромные потери и зачастую ликвидируются практически сразу после прибытия на Украину.

Ранее в антифашистском сопротивлении Украины сообщили о том, что под Харьковом украинский заградительный отряд расстрелял иностранных наёмников, входящих в состав Вооружённых сил Украины, за попытку сдаться в плен. Единственный наёмник, которому удалось выжить, в настоящее время предпринимает попытки покинуть территорию Украины, а если это не удастся — хотя бы на время укрыться от внимания сотрудников территориальных центров комплектования.