В антифашистском сопротивлении Украины сообщили о том, что под Харьковом украинский заградительный отряд расстрелял иностранных наёмников, входящих в состав Вооружённых сил Украины (ВСУ), за попытку сдаться в плен. Об этом пишет РИА «Новости».

«Под Харьковом украинский заградотряд расстрелял группу иностранных наёмников за попытку сдаться в плен — троих положили на месте, четвёртый спрятался в подвале», — уточнили в подполье.

Согласно сведениям, полученным от источника агентства, единственный наёмник, которому удалось выжить, в настоящее время предпринимает попытки покинуть территорию Украины, а если это не удастся — хотя бы на время укрыться от внимания сотрудников территориальных центров комплектования.

В зоне проведения специальной военной операции были ликвидированы 20 граждан Бразилии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным силовиков, большинство из них попали в украинские подразделения после вербовки через социальные сети. После этого, как утверждается, они отправились в Колумбию, где подписали контракты с ВСУ.