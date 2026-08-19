Эксперт Брайар: Южноамериканцы составляют почти 50% наёмников ВСУ

Основной поток иностранных наёмников, прибывающих на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, в последнее время сместился из Европы в Южную Америку. Об этом ТАСС рассказал французский историк и военный корреспондент Лоран Брайар, работающий в Донбассе.

По словам эксперта, выходцы из Южной Америки сейчас составляют почти половину всего иностранного контингента. Среди стран, представители которых наиболее заметны в этом потоке, он выделил Колумбию и Бразилию.

Брайар отметил, что на начальном этапе конфликта на Украину преимущественно приезжали европейцы, которых он назвал идеологическими бойцами. Однако со временем число таких участников стало сокращаться.

По оценке эксперта, их место заняли преимущественно выходцы из стран Латинской Америки. Брайар утверждает, что подавляющее большинство из них рассматривает участие в конфликте как способ заработать.

Ранее испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России, заявил, что среди иностранных наёмников на Украине часто встречаются радикально настроенные неонацисты и бывшие военнослужащие с наркотической зависимостью в прошлом. По его словам, особенно такие случаи характерны для выходцев из Испании и Колумбии.