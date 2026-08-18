ВС РФ ударила по Печенегам: Там были колумбийские наёмники
Коц: Военная техника и боец из Колумбии попали на кадры после удара по Печенегам
Кадры из видео © Telegram-канал Kotsnews
Военкор Александр Коц заявил, что целью утреннего удара по посёлку Печенеги Харьковской области могло быть место размещения украинских военных и иностранных бойцов. Свою версию он изложил в Telegram-канале Kotsnews, проанализировав опубликованные с места кадры.
Коц обратил внимание на сгоревший пикап с чёрными номерами и внедорожник, на крыше которого установлено оборудование радиоэлектронной борьбы. Присутствие такой техники может указывать на использование района подразделениями ВСУ.
На одном из видео после удара засветился гражданин Колумбии. Военкор связывает его с латиноамериканскими бойцами, действующими в составе украинских формирований на Купянском направлении.
По версии Коца, Печенеги используются украинскими силами как ближний тыл на направлении Волчанска и Купянска. Через район проходит транспортный маршрут через Печенежскую дамбу, который применяется для снабжения подразделений ВСУ.
Кстати, в марте российские силы уже наносили удары по Печенегам. Тогда источник в силовых структурах утверждал, что значительные потери понесла 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
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