В зоне проведения специальной военной операции были ликвидированы 20 граждан Бразилии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщили российские силовые структуры.

«Идентифицированы очередные иностранные наёмники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идёт о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронта», – рассказал источник ТАСС.

По данным силовиков, большинство из них попали в украинские подразделения после вербовки через социальные сети. После этого, как утверждается, они отправились в Колумбию, где подписали контракты с ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что выходцы из Южной Америки стали одной из самых заметных групп среди иностранных наёмников ВСУ. По данным экспертов, особенно часто в подобных сообщениях фигурируют граждане Колумбии и Бразилии. При этом многие из них отправляются в зону конфликта не из политических убеждений, а из-за финансовой мотивации.