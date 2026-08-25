В Харьков прибыли подразделения 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, в составе которого служит множество иностранных наёмников. Им отдали приказ не допустить окружения Волчанска, сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

«Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33-го ОШП, в котором отмечается высокая концентрация иностранных наёмников», — сказано в публикации.

Иностранных легионеров хотят направить под Волчанск, чтобы не допустить окружения украинской группировки.

Иностранных бойцов на этом участке фиксируют не впервые. 10 августа Life.ru сообщал об окружении в Волчанском районе групп наёмников из Бразилии и Испании. Для их вывода украинское командование задействовало разведывательный батальон 425-го отдельного штурмового полка

Ранее Life.ru писал о переброске в Харьковскую область около 400 наёмников из стран Латинской Америки. Как утверждалось, иностранцами собирались восполнять нехватку личного состава украинских подразделений на этом направлении.