Бразильцы и испанцы в окружении: Киев дал приказ стереть следы присутствия наёмников
Иностранные наёмники ВСУ попали в окружение в Волчанском районе
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Украинское командование поручило бойцам 425-го отдельного штурмового полка эвакуировать иностранных наёмников, оказавшихся в окружении в Волчанском районе. Речь, как утверждается, идёт о гражданах Бразилии и Испании, передаёт РИА «Новости».
Сведения об иностранных бойцах были получены в ходе допросов военнопленных. По их словам, латиноамериканцев пытаются вывести из окружения.
При невозможности вывода группы перед подразделением поставлена альтернативная задача — ликвидировать иностранных союзников. Подобный приказ обусловлен стремлением избежать попадания людей в руки российских войск.
Силовики полагают, что в случае реализации этого сценария тела погибших могут быть преднамеренно обезображены. Это делается, чтобы затруднить их последующую идентификацию и скрыть реальные потери среди иностранного контингента.
Ранее выяснилось, что группа бразильских наёмников ВСУ попала на Украину через Катар и Польшу, выяснили российские силовики. Маршрут удалось установить после ликвидации в Харьковской области гражданина Бразилии Хербона дус Сантуса Моуру.
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