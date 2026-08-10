Украинское командование поручило бойцам 425-го отдельного штурмового полка эвакуировать иностранных наёмников, оказавшихся в окружении в Волчанском районе. Речь, как утверждается, идёт о гражданах Бразилии и Испании, передаёт РИА «Новости».

Сведения об иностранных бойцах были получены в ходе допросов военнопленных. По их словам, латиноамериканцев пытаются вывести из окружения.

При невозможности вывода группы перед подразделением поставлена альтернативная задача — ликвидировать иностранных союзников. Подобный приказ обусловлен стремлением избежать попадания людей в руки российских войск.

Силовики полагают, что в случае реализации этого сценария тела погибших могут быть преднамеренно обезображены. Это делается, чтобы затруднить их последующую идентификацию и скрыть реальные потери среди иностранного контингента.

Ранее выяснилось, что группа бразильских наёмников ВСУ попала на Украину через Катар и Польшу, выяснили российские силовики. Маршрут удалось установить после ликвидации в Харьковской области гражданина Бразилии Хербона дус Сантуса Моуру.