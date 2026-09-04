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Опубликовано 3 сентября, 21:08

В Раде заявили, что служба женщин в ВСУ — дело времени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

По мнению депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, массовое привлечение женщин к службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ) — это лишь «дело времени». Об этом нардеп написала в своём телеграм-канале.

«Должны ли и могут ли женщины служить массово? Дело времени», — уверена Безуглая.

Экс-министр обороны Украины Резников выступил за мобилизацию женщин в ВСУ
Экс-министр обороны Украины Резников выступил за мобилизацию женщин в ВСУ

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что на нынешнем этапе власти не видят необходимости в мобилизации женщин. По его словам, призывать их в армию было бы нелогично, пока не исчерпан мобилизационный ресурс среди мужчин.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Алена Пенчугина
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