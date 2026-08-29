В украинском 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» появились первые погибшие среди женщин с судимостями, привлечённых к военной службе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

О потерях среди военнослужащих «Скалы» стало известно после публикации некролога на 39-летнюю Наталью Шелестову. До отправки в зону боевых действий женщина отбывала наказание по приговору 2021 года. Суд назначил ей десять лет лишения свободы за убийство четырёхлетней дочери.