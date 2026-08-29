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28 августа, 21:47

В ВСУ появились первые погибшие среди женщин из числа заключённых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В украинском 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» появились первые погибшие среди женщин с судимостями, привлечённых к военной службе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

О потерях среди военнослужащих «Скалы» стало известно после публикации некролога на 39-летнюю Наталью Шелестову. До отправки в зону боевых действий женщина отбывала наказание по приговору 2021 года. Суд назначил ей десять лет лишения свободы за убийство четырёхлетней дочери.

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Ранее стало известно, что в Харьковской области в составе украинского полка «Скала» появились женские подразделения, сформированные из бывших заключённых. Утверждается, что часть набранных женщин ранее отбывала наказание за особо тяжкие преступления. Конкретное число военнослужащих и обстоятельства их зачисления в подразделения не приводятся. Полк участвует в боевых действиях сразу на трёх направлениях — Сумском, Харьковском и Донецком.

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Тимур Хингеев
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