В Харьковской области под Волчанском фиксируются массовые исчезновения личного состава 4-го отряда погранслужбы Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили представители российских силовых ведомств.

По информации, полученной от родственников военнослужащих, бойцы перестали выходить на связь в районах населённых пунктов Аниськино, Водяное и Артельное. Последние сообщения от них поступали в середине июля.

«Родственники украинских пограничников сообщают, что в этих районах массово исчезают пограничники из 4-го погранотряда ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля», — приводит слова собеседника агентство.

Указанные территории находятся внутри формирующегося Волчанского котла. Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает в этот район полк с иностранными наемниками для удержания обороны.

В регионе действует группировка войск «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне её ответственности до 245 человек, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и одно орудие полевой артиллерии.

Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что армия решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.