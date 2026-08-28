Бермудский треугольник для ВСУ: Украинские пограничники массово пропадают под Волчанском
РИАН: В Волчанском котле массово пропадают украинские пограничники
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В Харьковской области под Волчанском фиксируются массовые исчезновения личного состава 4-го отряда погранслужбы Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили представители российских силовых ведомств.
По информации, полученной от родственников военнослужащих, бойцы перестали выходить на связь в районах населённых пунктов Аниськино, Водяное и Артельное. Последние сообщения от них поступали в середине июля.
«Родственники украинских пограничников сообщают, что в этих районах массово исчезают пограничники из 4-го погранотряда ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля», — приводит слова собеседника агентство.
Указанные территории находятся внутри формирующегося Волчанского котла. Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает в этот район полк с иностранными наемниками для удержания обороны.
В регионе действует группировка войск «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне её ответственности до 245 человек, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и одно орудие полевой артиллерии.
Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что армия решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
Ранее сообщалось, что ВСУ отправили группу новобранцев без подготовки оборонять Волчанск. По данным источника, переброска бойцов из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ была связана с попытками сохранить контроль над населённым пунктом Белый Колодезь. Позже стало известно, что иностранные наёмники ВСУ попали в окружение в Волчанском районе. Их эвакуацию Киев поручил бойцам 425-го отдельного штурмового полка. Кроме того, в Харьков в прибыли подразделения 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, в составе которого служит множество иностранных наёмников. Иностранных легионеров хотят направить под Волчанск, чтобы не допустить окружения украинской группировки.
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