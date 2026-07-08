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8 июля, 07:50

ВСУ отправили группу новобранцев без подготовки оборонять Волчанск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинское командование направило в район Волчанска Харьковской области мобилизованных военнослужащих, которые не завершили базовую подготовку. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

По данным источника, переброска бойцов из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ связана с попытками сохранить контроль над населённым пунктом Белый Колодезь.

«Пытаясь сохранить контроль над посёлком Белый Колодезь, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказано в публикации.

В российских силовых структурах отметили, что Белый Колодезь имеет важное значение для региона, поскольку используется как один из ключевых логистических узлов Волчанского района.

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Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия увеличивает производство вооружений и сохраняет наступательные возможности. По его словам, Москва наращивает выпуск беспилотников и ракет, а говорить о переломе ситуации в пользу Киева пока нельзя.

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Владимир Озеров
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