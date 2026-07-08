Украинское командование направило в район Волчанска Харьковской области мобилизованных военнослужащих, которые не завершили базовую подготовку. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

По данным источника, переброска бойцов из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ связана с попытками сохранить контроль над населённым пунктом Белый Колодезь.

«Пытаясь сохранить контроль над посёлком Белый Колодезь, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказано в публикации.

В российских силовых структурах отметили, что Белый Колодезь имеет важное значение для региона, поскольку используется как один из ключевых логистических узлов Волчанского района.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия увеличивает производство вооружений и сохраняет наступательные возможности. По его словам, Москва наращивает выпуск беспилотников и ракет, а говорить о переломе ситуации в пользу Киева пока нельзя.