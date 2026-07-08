Главком ВСУ Сырский выложил тревожный пост о всё более мощных ударах ВС России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия наращивает производство средств поражения и сохраняет наступательный потенциал. По его словам, Москва увеличила выпуск беспилотников и баллистических ракет, а также продолжает усиливать удары по территории Украины.

«РФ наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — гласит тревожный пост в Telegram-канале Сырского.

Главком ВСУ также отметил, что российские войска сохраняют возможности для наступательных действий. При этом он признал, что говорить о переломе ситуации в пользу Киева сейчас невозможно.