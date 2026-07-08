Главком ВСУ Сырский выложил тревожный пост о всё более мощных ударах ВС России
Александр Сырский. Обложка © Минобороны Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия наращивает производство средств поражения и сохраняет наступательный потенциал. По его словам, Москва увеличила выпуск беспилотников и баллистических ракет, а также продолжает усиливать удары по территории Украины.
«РФ наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — гласит тревожный пост в Telegram-канале Сырского.
Главком ВСУ также отметил, что российские войска сохраняют возможности для наступательных действий. При этом он признал, что говорить о переломе ситуации в пользу Киева сейчас невозможно.
Минобороны предупреждало, что усилит удары по Украине в ответ на атаки ВСУ гражданских объектов на территории России. Так, в ночь на 6 июля наши Вооружённые силы провели массированный удар высокоточным вооружением и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде регионов Украины. Подробности ночной атаки приведены в материале Life.ru. А в ночь на 8 июля добычей наших бойцов стало предприятие «Самсунг-Украина», на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».
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